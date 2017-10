Für Wintersaison fehlen 850 Köche in Tirol

Kurz vor dem Start der Wintersaison suchen Hoteliers in Tirol noch Personal. Einen Engpass gibt es insbesondere bei Köchen. 850 Köchinnen und Köche fehlen in Tirol. Unterdessen werden Strategien gegen den Mangel überlegt.

Anfang Dezember startet in vielen Tourismusorten die Wintersaison. Zahlreiche Gästeanfragen liegen vor. Die Vorbereitungen in den Betrieben laufen auf Hochtouren. Besonders schwierig ist die Suche nach geeigneten Köchen. Der Fachgruppenobmann der Tiroler Hoteliers, Mario Gerber, spricht von einem „großen Problem“ in der Branche.

Kaum Bewerbungen

Wie viele andere Hoteliers sucht auch Sylvia Haselwanter vom Hotel Seiler im Kühtai Personal. Der langjährige Koch ihres Hotels ist aus privaten Gründen weggezogen. Die Suche nach einem Nachfolger über Internet, AMS und Mundpropaganda ist bisher ohne Erfolg geblieben. Gemeldet hätten sich bisher nur unqualifizierte Personen, ein Maurer etwa oder Menschen, die nicht deutsch sprechen.

Dass die Suche nach einem Koch an der schlechten Bezahlung liege, glaubt die Hotelchefin nicht. „Ich sage bei freier Kost und Logis ist es sicher ein überdurchschnittliches Gehalt.“ Der Stundenlohn sei so hoch, dass sich auch mancher Akademiker darüber freuen könne.

ORF

Werben mit guter Ausbildung und Konditionen

Dass viele Köche fehlen, ist nichts Neues. Strategien dagegen werden immer wieder diskutiert. Gerber meint, dass es etwa neue Ausbildungsmodelle brauche, um den Job im Tourismus attraktiver zu gestalten. Gleichzeitig übt er auch Selbstkritik an der Branche. Selbst wenn die meisten Betriebe auf ihr Personal schauen, gebe es doch Betriebe, die ihre Mitarbeiter ausbeuten würden, auch wenn er das Wort nicht gerne in den Mund nehme, wie Gerber sagt. „Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir als Tourismusland Tirol zeigen, was wir unseren Mitarbeitern bieten können, damit wir genügend Fachpersonal bekommen.“

Ein Problem sei auch, dass „Koch“ nicht zu den Mangelberufen in Österreich gehöre, weshalb Köche, die keine EU-Bürger sind, hierzulande nicht einfach angestellt werden dürften.