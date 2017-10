Felipe tritt als Bundessprecherin zurück

Die Bundessprecherin der Grünen, Ingrid Felipe, wird nach dem Wahldebakel ihrer Partei als Bundessprecherin zurücktreten. Ihr Kurzausflug in die Bundespolitik ist damit vorüber.

Felipe, die auch Tiroler Landeshauptmann-Stellvertreterin ist, will sich künftig auf Tirol und die dort anstehende Landtagswahl konzentrieren.

Mair: Felipe als Feuerwehrfrau eingesprungen

Der grüne Klubobmann Gebi Mair sagt, Felipe sei im Frühjahr in Wien als Feuerwehrfrau eingesprungen, „ich glaube, das war nicht ihr Wunsch“. Man habe sich gewünscht, dass es dort anders ausgegangen wäre, „aber ich freue mich eigentlich, dass die Ingrid wieder mit voller Kraft in Tirol sein wird“.

Auf die Frage, ob es von Ingrid Felipe klug gewesen sei, antwortete Mair, es sei eine Situation gewesen, die sich niemand gewünscht habe. „Im Nachhinein muss man sagen, anders wäre es vielleicht gescheiter gewesen, aber es nutzt das ganze Jammern nichts“. Man werde jetzt versuchen zu beweisen, dass man auch anders könne. In Tirol wird am 25. Februar ein neuer Landtag gewählt. Felipe will sich jetzt auf die politische Arbeit in Tirol konzentrieren.

Links: