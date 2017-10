Luxusauto nach Unfall in Brand

Ein Luxusauto mit Elektromotor ist Dienstagmittag nach einem Unfall auf der Arlbergschnellstraße (S16) in Brand geraten. Die Lenkerin wurde leicht verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 12.45 Uhr auf der S16 zwischen Landeck-West und Pians in Richtung Arlberg. In einem Baustellenbereich prallte der Wagen aus unbekannter Ursache gegen eine Betonleitwand. Anschließend brach Feuer im Motorraum aus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Am Auto entstand Totalschaden.

zeitungsfoto.at

zeitungsfoto.at

zeitungsfoto.at

Für die Bergung des Fahrzeugs war die S16 zwischen Zams und Pians fast zwei Stunden lang gesperrt.