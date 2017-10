Wahlkarten brachten kaum Veränderungen

Seit Montagabend liegen die Ergebnisse der Tiroler Wahlkarten vor. Es kam dadurch aber nur zu geringen Änderungen. Erst am Donnerstag werden die Wahlkarten von Tiroler Wählern ausgezählt, die nicht in Tirol abgestimmt haben.

Montagabend übermittelten die Bezirkswahlbehörden in Tirol das Zwischenergebnis der Nationalratswahl 2017 für den Landeswahlkreis 7 - das ist Tirol.

543.116 Personen waren in Tirol bei der Nationalratswahl stimmberechtigt. Davon nutzten 413.193 ihr Stimmrecht, damit lag die Wahlbeteiligung bei 76,08 Prozent. Bei der letzten Nationalratswahl – vor vier Jahren – lag die Wahlbeteiligung hingegen nur bei 67 Prozent.

Ergebnis inklusive der Tiroler Wahlkarten

Auf die ÖVP entfielen 38,47 Prozent, die FPÖ kam auf 24,99 Prozent, die SPÖ schaffte 20,80 Prozent, NEOS erreichte in Tirol 5,69 Prozent, Die Grünen 4,44 Prozent, Pilz kam auf 3,81 Prozent, GILT erreichte 0,80 Prozent, die KPÖ kam auf 0,60 Prozent, Weiße 0,22 Prozent und FLÖ 0,18 Prozent.

Endgültiges Ergebnis erst am Donnerstag

Am Donnerstag zählt die Landeswahlbehörde noch jene Wahlkarten von Tiroler Wählern aus, die aus den anderen Bundesländern übermittelt werden. Insgesamt waren in Tirol 65.544 Wahlkarten für diese Nationalratswahl ausgestellt worden.

Zugewinne für ÖVP, SPÖ und FPÖ in Tirol

Deutliche Zugewinne für ÖVP und FPÖ und einen leichten Stimmenzuwachs für die SPÖ - das bringt das vorläufige Ergebnis der Nationalratswahl in Tirol. Schwere Verluste müssen in Tirol die Grünen hinnehmen - mehr dazu in Zugewinne für ÖVP, SPÖ und FPÖ in Tirol.

