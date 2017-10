Heidegger mit neuem Rekord über 5.000 Meter

In guter Form hat sich am Samstag Eisschnellläufer Linus Heidegger gezeigt. In Inzell verbesserte der 22-jährige Tiroler den österreichischen Rekord über 5.000 Meter gleich um sieben Sekunden auf 6:24,77 Min.

Vor den ersten Saisonweltcups im November und der beginnenden Olympiaqualifikation hat sich der Tiroler Eisschnellläufer gut in Form gezeigt und den bisherigen Rekord von Bram Smallenbroeck deutlich verbessert.

GEPA/Mathias Mandl

„Das kam heute sogar ein wenig unerwartet“, sagte Heidegger nach dem Rennen, obwohl er seine persönliche Bestleistung um gleich acht Sekunden unterboten hatte. „Das Rennen war gut, aber ein bisschen Verbesserungspotenzial sehe ich sogar noch“, sagte Heidegger, der noch an Luft nach oben glaubt.