Grüne warnen zum Finale vor taktischem Wählen

Die Tiroler Grünen haben am Freitagvormittag auf dem Innsbrucker Marktplatz ihr Wahlkampffinale abgehalten. Bei dieser Gelegenheit warnte Spitzenkandidatin Berivan Aslan unter anderem davor, aus taktischen Gründen nicht die Grünen zu wählen.

ORF

Der Wahlkampf der Grünen sei in Summe schwierig gewesen und nicht immer ganz rund gelaufen, so Berivan Aslan. Es sei nicht ausgeschlossen, dass die Grünen letztendlich nicht in den Nationalrat einziehen werden, so die Tiroler Spitzendkandidatin. Das wäre allerdings ein sehr großes Problem für Österreich, warnte Aslan. Schließlich seien die Grünen die einzige Partei, die der zunehmend bedrohlicher werdenden Klimaerwärmung entgegen wirken würden. Auch für die Menschenrechte und die soziale Absicherung der Menschen würde keine andere Partei so intensiv eintreten wie die Grünen.

Aslan glaubt an gutes Tiroler Ergebnis Die Tiroler seien sehr naturverbunden und deshalb hätten die Grünen in Tirol immer gut abgeschnitten. Sie sei überzeugt, dass das auch bei dieser Wahl so sein werde, so Aslan.

Das grüne Tiroler Wahlkampfteam habe intensive Wochen hinter sich, mit zahlreichen Stationen und hunderten Gesprächen. Sie sei überzeugt, dass sich dieser Einsatz in einem guten Tiroler Resultat für die Grünen niederschlagen wird. Es bestehe aber auch die Gefahr, räumt sie ein, dass viele aus taktischen Gründen - etwa um zu verhindern, dass die FPÖ stimmenstärkste Partei werde - diesmal nicht die Grünen ankreuzen. Davor warnt Aslan allerdings eindringlich.

