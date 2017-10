Unterschriften gegen Olympia-Frage

Die NGO „mehr demokratie“ wird eine Massen-Beschwerde beim Verfassungsgerichtshof gegen die Volksbefragung zur Bewerbung Tirols für die Olympischen Winterspiele 2026 einreichen. Die Organisation sammelte die dafür nötigen Unterschriften.

Die Nichtregierungsorgisation „mehr demokratie“ stößt sich vor allem an der Art der Fragestellung, die da lautet:

„Soll das Land Tirol ein selbstbewusstes Angebot für nachhaltige, regional angepasste sowie wirtschaftlich und ökologisch vertretbare Olympische und Paraolympische Winterspiele Innsbruck/Tirol 2026 legen?“

NGO: „Frage ist manipulativ“

Die Frage sei manipulativ, meinte Bundessprecher Erwin Leitner. Deshalb will man eine Massen-Beschwerde beim Verfassunsgerichtshof einreichen. Die dafür notwendigen 200 Unterschriften habe man gesammelt, sagte Leitner. Man sei weder für noch gegen Olympia, meinte Leitner weiter. Es gehe einzig und allein um die Fragestellung. Einreichen könne man die Massen-Beschwerde erst, nachdem das amtliche Ergebnis der Olympia-Volksbefragung vorliege, so Leitner. Ein ergebnis wird für den Sonntagabend, spätestens für Montag erwartet - mehr dazu in Wie Sie formell richtig wählen.

