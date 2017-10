17-Jähriger auf Autobahn von Lkw erfasst

Ein 17-Jähriger ist in der Nacht auf Mittwoch auf der Inntalautobahn bei Innsbruck von einem Lkw erfasst und schwer verletzt worden. Warum der Bursch auf der Autobahn zu Fuß unterwegs war, ist derzeit unklar.

Der 43-jährige, ukrainische Lenker war mit seinem Schwerfahrzeug auf der A12 in Richtung Osten unterwegs, als er kurz vor 3.45 Uhr einen dunkel gekleideten Fußgänger am rechten Fahrbahnrand sah. Der Jugendliche, der aus Belgien stammt und in Tirol wohnt, sei zu Fuß knapp an der Begrenzungslinie zwischen rechtem Fahrstreifen und Pannenstreifen unterwegs gewesen, so die Polizei.

zeitungsfoto.at

Der Lkw-Lenker gab an, er habe nicht mehr rechtzeitig abbremsen bzw. ausweichen können, so die Polizei. Der 17-Jährige erlitt durch den Aufprall schwere Verletzungen und wurde in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Er liegt derzeit auf der Intensivstation. Warum sich der Jugendliche auf der Autobahn aufgehalten hat, ist Gegenstand der Ermittlungen. Am Dienstag hatte der junge Mann seinen 17. Geburtstag.