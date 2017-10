Mögliche Anlassgesetzgebung für impuls tirol

Für die drei Abgeordneten der Partei impuls tirol könnte es eine Anlassgesetzgebung geben. Landtagspräsident Herwig van Staa (ÖVP) übermittelte den Obleuten der Landtagsparteien einen Entwurf, wonach das Land impuls tirol die Parteiförderung doch auszahlen könnte.

Die Abgeordneten Hans Lindenberger, Josef Schett und Maria Zwölfer haben sich von ihrer Ex-Partei vorwärts tirol abgespaltet, sie gründeten dann impuls tirol und beantragten für ihre alte Partei keine Parteiförderung mehr, obwohl sie sich in einem Vertrag dazu verpflichtet hatten.

Es geht dabei um über 750.000 Euro an Parteienförderung pro Jahr. Die Frist zur Abrufung der Förderung ist rechtlich verfallen, es besteht kein Anspruch mehr.

OGH-Urteil verpflichtet Abgeordnete zur Zahlung

Anfang August verurteilte der Oberste Gerichtshof die Mandatare zur Zahlung der Parteiförderung. Insgesamt geht es jetzt um über 1,6 Millionen - mehr dazu in OGH: Impuls muss Parteienförderung zahlen und Keine Lösung für impuls tirol-Abgeordnete.

ORF

Förderung soll nachträglich ausgezahlt werden

Landtagspräsident Herwig van Staa will den Mandataren aus der Patsche helfen. In einem Dringlichkeitsantrag, den Van Staa am Mittwoch den Obleuten übermittelte, soll der Landtag eine Gesetzesänderung beschließen, damit das Land die Förderung für 2016 und 2017 nachträglich auszahlen könnte. Juristen bewerten es als Anlassgesetzgebung mit nicht günstiger Optik.