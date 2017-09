Beschlagnahmte Automaten werden zu Schrott

Die bei Razzien in illegalen Glücksspielbetrieben in Innsbruck werden vernichtet. Dies passiert dieser Tage. Natürlich wird vorher das darin befindliche Spielgeld entnommen. Es fließt in die Staatskasse.

35 Glücksspielautomaten sind am Dienstag unter behördlicher Aufsicht vernichtet worden. Diese Automaten waren in zwei illegalen Betrieben entdeckt und beschlagnahmt worden, hieß es seitens der Polizei. Die darin befindlichen Gelder in Höhe von rund 20.000 Euro wurden freilich vorher sichergestellt.

In einem Industrieschretter eines Tiroler Recyclingunternehmens wurden die Automaten auf Faustgröße zerkleinert. In den nächsten Tagen werden weitere 17 Automaten vernichtet. Indes kündigte die Tiroler Polizei weiter rigoroses Vorgehen gegen illegales Glücksspiel an.

