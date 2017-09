Kaltenbach wählt am 12. November

In Kaltenbach finden am 12. November Bürgermeister- und Gemeinderatswahlen statt, weil zuvor ein Großteil der Gemeinderäte zurückgetreten ist. Der amtierende Bürgermeister Klaus Gasteiger (SPÖ) bekommt Konkurrenz von einer neuen Bürgerliste

Die Wahl wurde notwendig, nachdem 14 Gemeinderäte und Ersatzgemeinderäte von ÖVP-Listen zurückgetreten waren, wodurch es keine beschlussfähige Mehrheit mehr im Gemeinderat gab. Sie nannten als Grund dafür unüberbrückbare Differenzen mit der SPÖ-Liste und Bürgermeister Klaus Gasteiger - mehr dazu in Neuwahl nach Polit-Hick-Hack in Kaltenbach .

privat

Mayr will Neubeginn

Neu antreten wird Alexander Mayr mit seiner „Neuen Liste Kaltenbach“. Er will mit seiner Liste Gräben im Ort zuschütten. Es brauche einen kompletten Neubeginn mit Leuten, die im alten Gemeinderat nicht vertreten waren, meint Mayr. Er hat sich seine politischen Sporen im Vorzimmer von Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf (ÖVP) verdient und arbeitet derzeit im Landesdienst.

Gemeinde Kaltenbach

Auch Gasteiger kandidiert wieder

Fix kandidieren wird auch wieder Klaus Gasteiger von der SPÖ. Er war bis zuletzt Bürgermeister in Kaltenbach. Er kann sich eine konstruktive Zusammenarbeit mit Mayr durchaus vorstellen. Ob auch noch eine FPÖ-Liste kandidiert, wird sich in den nächsten Wochen entscheiden. Die Frist zur Einreichung der Listen endet am 13. Oktober.