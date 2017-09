Dreiste Alpinnotrufe beschäftigen Retter

In Österreichs Bergen hat es im Sommer weniger Bergsport-Unfälle und weniger Alpintote als im Vorjahr gegeben. Das zeigt die Bilanz von Bergrettung, Alpinpolizei und Kuratorium für alpine Sicherheit. Dafür beschäftigen dreiste Hilferufe zunehmend die Retter.

In Tirol wurden im Sommer 2017 780 Alpinunfälle verzeichnet, das sind um 50 weniger als im Jahr davor. Österreichweit verunfallten in den Bergen 1.832 Menschen. Das waren um elf Prozent weniger Personen als im Jahr 2016, in dem 2.059 Menschen verunglückten.

41 Menschen sind in Tirol in diesem Sommer bei Bergsportunfällen tödlich verunglückt, das sind um vier mehr als im Sommer 2016. Mehr als die Hälfte von ihnen verunglückte beim Bergwandern. Tirol ist angesichts der Topographie das Bundesland, das im Österreichvergleich mit Abstand die meisten Alpinunfälle verzeichnet.

Tour muss sorgfältig geplant werden

Bergrettung, Alpinpolizei und das österreichische Kuratorium für alpine Sicherheit wiesen bei der Pressekonferenz am Montag in Innsbruck auf mangelnde Tourenplanung und Selbstüberschätzung vieler Bergsportler hin. So habe die Zahl der unverletzt Geborgenen in den letzten Jahren signifikant zugenommen. Im vergangenen Jahr betraf dies fast ein Drittel aller Notrufe. „Eine etwas intensivere Auseinandersetzung mit meinem Können und der Tour, die ich geplant habe, wäre erforderlich, dass es dann nicht zu diesen Überforderungen und Erschöpfungen kommt“, appelliert Alpinpolizist Zobl.

Vollkasko-Mentalität wächst

Ein besonderes Augenmerk wurde bei der Pressekonferenz auf die Zunahme besonders dreister Alpinisten gelegt. „Das wird zum Teil von einigen schamlos ausgenutzt, dass man sich fragen muss, wie gibt es das, dass die Hemmschwelle so sinken kann und die Hubschrauberrettung quasi Teil der Tourenplanung ist“, fragt Zobl. Er und Veider berichten von Notrufen und Hubschrauberbergungen wegen Blasen oder einer schwierigen Hubschrauberrettung aus einer Wand wegen eines Muskelfaserrisses, ehe der Geborgene nach der Landung im Tal seine Wanderung auf die Bettelwurfhütte fortsetzte.

Ein Hubschraubereinsatz kostet rund 5.000 Euro, jeder Einsatz ist auch ein Risiko für die Rettungskräfte.

