Lettin seit einem Jahr spurlos verschwunden

Vor einem Jahr ist in Reutte eine dort verheiratete, gebürtige Lettin verschwunden. Von der damals 48-Jährigen gibt es nach wie vor kein Lebenszeichen. Auch ein Gewaltverbrechen wird nicht ausgeschlossen.

Seit Monaten läuft in dem mittlerweile Langzeitvermisstenfall ein umfangreiches Ermittlungsverfahren im Auftrag der Staatsanwaltschaft. Die 48-Jährige hatte am 24. September 2016 das gemeinsam mit ihrem Mann bewohnte Haus in Reutte verlassen. Ihr Mann meldete sie nach geraumer Zeit als vermisst - mehr dazu in Seit Wochen vermisst - jetzt wird ermittelt. Die Frau habe sich eine Auszeit nehmen wollen, hieß es damals.

Ministerium bittet um Hinweise

Ein Jahr danach ist unklar, was ihr zugestoßen sein könnte. Es gibt keinen konkreten Tatverdächtigen, aber auch ein Gewaltverbrechen kann nicht ausgeschlossen werden. Die 48-Jährige ist eine von zwei in Tirol vermissten Frauen, nach denen derzeit auch auf der Homepage des Innenministerium gesucht und um Hinweise gebeten wird. Bei der zweiten Frau handelt es sich um eine 27-jährige Innsbruckerin, die im April 2015 als vermisst gemeldet wurde.

