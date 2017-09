Schwerverletzte bei Unfall mit Kutsche

Bei einem Unfall mit einer Pferdekutsche beim Kitzbüheler Schwarzsee sind am Donnerstag bis zu sieben Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Laut Polizei wollte der Kutscher einen Auffahrunfall verhindern und scherte deshalb aus.

Eine 42-köpfige Urlaubergruppe aus Frankreich wollte am Nachmittag den Schwarzsee abwechselnd mit der Kutsche umrunden. Zwei Kutschen waren dafür im Einsatz. Das erste Kutschengespann nahm auf einem steileren Anstieg etwas an Geschwindigkeit auf, dicht gefolgt vom zweiten Kutschengespann. Als die erste Kutsche wieder langsamer fuhr, geriet das hintere Gespann offenbar in Bedrängnis. Um nicht aufzufahren, brach das zweite Gespann seitlich aus. Dadurch kippte der Wagen.

Auf der umgekippten Kutsche befanden sich laut Polizei Kitzbühel 17 Fahrgäste und die Kutscherin. Zwei Personen mussten schwer verletzt mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. Die Pferde blieben unverletzt.

