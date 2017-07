Mann zerstach Reifen des „falschen“ Autos

In einer Konditorei in Innsbruck ist es am Sonntag zu einer Schlägerei gekommen. Der Bruder eines Beteiligten wollte laut Polizei in die Auseinandersetzung „helfend eingreifen“ und stach die Reifen eines Pkw einer Unbeteiligten auf.

Kurz nach 17.00 Uhr wurde die Polizei zu der Schlägerei in einer Konditorei in Innsbruck gerufen. Die Auseinandersetzung zwischen einem 40- und einem 37-jährigen Türken hatte sich mittlerweile auf die Straße verlagert. Der Bruder des 40-Jährigen sei laut Polizei zufällig vorbeigekommen und wollte „helfend eingreifen“, indem er versuchte, mit einer Gabel die Reifen eines Pkw aufzustechen von dem er dachte, dass dieser dem Streitgegner gehöre.

Keine Verletzten

Da ihm das mit der Gabel aber nicht gelangt, holte er von zu Hause zwei Küchenmesser und stach die beiden linken Reifen des Pkw auf, warf die Messer in eine Sandkiste und flüchtete. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Der Pkw gehört einer Frau aus dem Bezirk Innsbruck-Land, die an dem Streit nicht beteiligt war.