Unwetter hielt Feuerwehren auf Trab

Nach einem heftigen Gewitter ist Sonntagabend gegen 18.30 Uhr in Grins (Bezirk Landeck) eine Mure auf die Tiroler Straße abgegangen. Feuerwehreinsätze aufgrund des Unwetters gab es aber nicht nur im Oberland sondern auch im Teilen des Unterlandes.

In Grins wurde das Gelände eines Unternehmens überschwemmt. Laut Hubert Senn, dem Einsatzleiter der Feuerwehr Grins, seien die Vermurungen und Verschmutzungen mittlerweile bereits fast zur Gänze beseitigt: „Das Flussbauamt verstärkt jetzt den Uferbereich der Sanna.“

Die Tiroler Straße musste in diesem Bereich gesperrt werden, die Sperre war bis Montagvormittag aufrecht. Im Einsatz standen die Feuerwehren Grins, Landeck, Pians, Zams, Schönwies und Kappl.

zeitungsfoto.at

Feuerwehreinsätze nach Überflutungen und Verklausungen hat es u.a. auch in Pians und Wenns im Pitztal gegeben, sowie im Unterland u.a. in Wattens, am Kolsassberg und in Unterlangkampfen. Dort entstand durch eine abgerissene Stromleitung ein kleinflächiger Wiesenbrand. Der Brand wurde durch den starken Regen gelöscht.

Kein ruhiger Sonntag war es auch nicht für die Feuerwehrleute aus Pians. Um 18.47 wurde ein Murenabgang am Lattenbach gemeldet.

Baum traf Pkw mit Insassen

Im Bezirk Kufstein waren mehrere Bäume auf Straßen gestürzt. „Ein Baum traf einen Pkw mit Insassen. Verletzt wurde dabei aber niemand“, so die Beamtin. Zwischen Ellmau und Söll musste die Loferer Straße aufgrund eines umgestürzten Baumes für rund drei Stunden gesperrt werden.

In Pettnau bei Telfs stürzte im Sturm ein Baum auf einen Wintergarten. Verletzt wurde niemand. Das Sellraintal war vorübergehend ohne Strom.