Letzte Gespräche rund um Eliteschule Reith

Gut ein Jahr lang ist es ruhig um die geplante Eliteschule in Reith bei Seefeld gewesen. Dabei steht das Projekt laut Betreibern so gut wie in den Startlöchern. Aktuell werden die letzten Gespräche mit Investoren geführt, heißt es.

Man sei gerade im Gespräch mit einem deutschen Privatinvestor. Beiße dieser an, sei die Gesamtfinanzierung der englischen Eliteschule in Tirol sichergestellt, bestätigt Leonhard Pertl von der TIS-Developement GmbH, die das Eliteschule-Projekt vorantreibt. Rund 70 Millionen Euro wird das Ellesmere College Tirol kosten.

Haeferl auf Wikimedia Commons (Lizenz: CC BY-SA 3.0)

Schule könnte schon 2020 starten

Sobald die Finanzierung steht, soll es mit Einreichplanungen und Widmung weitergehen. Sollte der Bau nach Plan im Frühling 2018 starten, kann die Schule im Herbst 2020 ihren Betrieb aufnehmen. Der Brexit sei übrigens kein Problem für die Kooperation mit den britischen Ellesmere College, das Gegenteil sei der Fall, sagt der Projektbetreiber: Werden Aufenthaltsgenehmigungen in England schwieriger, erhofft man sich ein Ausweichen von Interessenten aus Festland-Europa auf die Tiroler Schule.

