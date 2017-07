Abzocke durch Urlaubsbetrüger

Statt des erhofften Ferienparadieses fand eine 45-jährige Oberländerin im Internet Trickbetrüger. Kurz vor Reiseantritt war die Buchungsseite online nicht mehr auffindbar. Ein vermeintlicher Hausanbieter entpuppte sich als Betrüger.

Vor zwei Monaten buchte eine 45-jährige Oberländerin im Internet ein Haus am Gardasee für den Sommerurlaub. Gleich nach der Buchung überwies sie einen Betrag im unteren vierstelligen Eurobereich. Am letzten Juliwochenende sollte es dann losgehen. Einen Tag vor Reiseantritt wollte die Frau auf der Buchungsseite noch einmal den Anfahrtsweg kontrollieren. Da war die Buchungsseite plötzlich nicht mehr auffindbar, die Website existierte nicht mehr. Die Frau wandte sich an die Polizei.

Mehrere Betrugsfälle bekannt

Erhebungen der Polizei ergaben, dass es in diesem Zusammenhang bereits mehrere Geschädigte in Deutschland und Österreich gibt. Diese hatten bereits den Verbraucherschutz kontaktiert. Ein Strafverfahren gegen die Betreiber der Website ist bereits anhängig. Die Website bietet unter anderem Appartements und Häuser in Italien, Ungarn und Kroatien an.

Vorsicht bei Onlinebuchungen

Die Polizei erinnert in diesem Zusammenhang daran, bei Buchungen im Internet vorsichtig zu sein. Sollte einem etwas verdächtig vorkommen, wäre es besser, sicherheitshalber den Konsumentenschutz zu kontaktieren, so die Polizei.