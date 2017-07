Viele Razzien wegen illegalen Glücksspiels

Die Finanzpolizei hat in Tirol in den letzten Jahren viele Razzien in Sachen Glücksspiel durchgeführt. So schloss etwa Anfang Juni die Finanzpolizei eine Tankstelle wegen illegalem Glücksspiels in der Reichenau in Innsbruck.

303 Razzien gab es in den letzten Jahren in Tirol. Zwischen 2014 und 2016 fanden in Österreich insgesamt 2.475 Kontrollen statt. Im bundesweiten Vergleich liegt Tirol damit auf Platz vier, nur in Wien, Oberösterreich und Niederösterreich gab es mehr Kontrollen.

Allein in Innsbruck wurden im vergangenen Jahr 45 Glücksspielautomaten angezeigt, sie alle wurden beschlagnahmt. 29 der Geräte wurden den Besitzern entzogen und gingen in den Besitz des Staates über. Gegen 14 Täter wurden Strafverfahren eingeleitet, zwei davon wurden abgeschlossen.

Tankstelle wegen illegalen Glückspiel geschlossen

Wegen illegalen Glücksspiels hat das Strafamt der Landespolizeidirektion Anfang Juni eine Tankstelle im Innsbrucker Stadtteil Reichenau vorübergehend geschlossen. Bei einer Kontrolle entdeckten Beamte der Finanzpolizei und Polizisten an der Rückseite der Tankstelle einen Container. Zwei Spieler konnten auf frischer Tat ertappt werden - mehr dazu in Illegales Glücksspiel: Tankstelle geschlossen.

