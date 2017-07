Kind nach schwerem Badeunfall vollständig erholt

Das Mädchen, das vor zwei Wochen nach einem Badeunfall im Kaiserbad in Ellmau wiederbelebt werden musste, wird wieder gesund. Der Zustand der Sechsjährigen war äußerst kritisch. In einigen Tagen kann sie die Klinik verlassen.

Das Mädchen aus dem Bezirk Innsbruck-Land war ohne Schwimmflügel unterwegs und wurde einem Urlauberpaar reglos am Boden eines 1,40 Meter tiefen Beckens entdeckt. Von einer zufällig anwesenden Krankenschwester, einem Notarztteam und der Rettung musste sie wiederbelebt werden, ehe sie in die Klinik Innsbruck gebracht werden konnte - mehr dazu in Sechsjährige nach Badeunfall reanimiert.

ZOOM.Tirol

Schwieriger Verlauf mit Lungenversagen

Ihr Zustand nach der Bergung war äußerst kritisch, so die Ärzte. „Es war ein schwieriger Verlauf mit Lungenversagen, davon hat sie sich gut erholt. Das Entscheidende aus neurologischer Sicht ist, dass es eine erfreuliche, vollständige Erholung gibt. Sie muss wahrscheinlich noch einige Tage in der Klinik bleiben, aber kann dann ihre Ferien genießen und danach wieder in die Schule gehen“, sagte Uwe Klingowski, Leiter der Kinder-Intensivstation der Klinik Innsbruck gegenüber dem ORF.