Erklärfilm nach Kuh-Attacken

Nach mehreren Attacken von Kühen auf Wanderer soll ein neuer Erklärfilm mehr Bewusstsein für den richtigen Umgang mit Weidevieh schaffen. Cartoons zeigen die wichtigsten Verhaltensregeln im Umgang mit Kühen.

„Dieser Film ist sehr einfach gestaltet, sodass verschiedenste mögliche Szenarien und Situationen auf den Almen eingebaut werden konnten und das entsprechend richtige Verhalten dargestellt wird.“, erzählt Landwirtschaftskammer-Präsident Josef Hechenberger.

Bewusstseinsbildung mit Cartoonfilm

Das Video ist im Cartoonstil gehalten und veranschaulicht die zehn wichtigsten Regeln, damit es bei Begegnungen von Menschen und Kühen nicht zu Konfrontationen kommt.

Der Film der Landwirtschaftskammer erklärt ganz konkret, wie man sich richtig verhält, wenn man Kühen begegnet.

Das Video wurde von der Landwirtschaftskammer Tirol, der Tirol Werbung, dem Alpenverein, der Wirtschaftskammer und der Landesveterinärdirektion entworfen.

2014: Folder nach Kuh-Attacken

Die Landwirtschaftskammer Tirol hatte bereits nach einer tödlichen Attacke einer Kuh im Sommer 2014 auf eine deutsche Touristin in den Stubaier Alpen den Informationsfolder „Eine Alm ist kein Streichelzoo“ herausgebracht. Der Film trägt nun den selben Namen. „Nach dem tragischen tödlichen Unfall zu Beginn der diesjährigen Almsaison war für uns klar, dass es noch mehr Bewusstseinsbildung hinsichtlich des richtigen Verhaltens auf den Almen braucht“, erklärt Hechenberger die Hintergründe für die Entstehung des Filmes.

Landwirtschaftskammer Tirol

Erst am Sonntag hatte eine Herde von rund 50 Kühen in Kärnten mehrere Wanderer angegriffen. Fünf Personen wurden dabei verletzt - mehr dazu in Kuhattacke: Drei Verletzte am Nassfeld (kaernten.orf.at, 16.07.2017). Anfang Juni war in Erl eine 70-Jährige von Kühen attackiert und tödlich verletzt worden - mehr dazu in 70-Jährige stirbt nach Kuhattacke.

Link: