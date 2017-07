Weitere Festnahme nach Überfall auf Juwelier

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft im Zillertal hat die Polizei nun auch den Hauptverdächtigen in Absam festgenommen. Auch einen Teil des Diebesguts konnten die Ermittler sicherstellen.

Die Polizei hat einen 34-jährigen bosnischen Staatsbürger als dringend tatverdächtigen Haupt-Täter ausgeforscht. Er wurde Samstagabend in einem Ferienappartment im Gemeindegebiet von Absam festgenommen. Bei der Hausdurchsuchung konnte die Polizei diverse Raubutensilien, die Täterbekleidung und einen Teil der Beute sicherstellen.

Zwei Verdächtige festgenommen

Am Tag des Raubüberfalls, am Freitag, ist ein 27-jähriger Bosnier wegen des Verdachts der Beteiligung an dem bewaffneten Raubüberfall in Ried im Zillertal festgenommen worden - mehr dazu - Raubüberfall Fügen: Verdächtiger festgenommen . Vor der Festnahme wurde das Fluchtfahrzeug - ein Motorrad ohne Kennzeichen - bei der Erlebnistherme Zillertal sichergestellt.

Polizei

Der Beitragstäter zeigte sich geständig, der Haupt-Täter machte bisher keine Angaben zu dem Raubüberfall. Er erbeutete Bargeld im höheren dreistelligen Eurobereich sowie Schmuck im Wert eines mittleren fünfstelligen Eurobetrags. Beide wurden in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.

ORF/Schwaninger

Mehrere Faustschläge und Bedrohung mit Waffe

Die Polizei gab Montagvormittag nähere Details zu dem bewaffneten Raubüberfall bekannt. Die Geschäftsinhaberin wurde zunächst mit einer Schusswaffe bedroht und zur Herausgabe von Bargeld und Schmuck gedrängt. Der Täter hat sie dann zu Boden geworfen und ihr die Pistole an den Hals gesetzt. Nachdem die Frau aus der Kassa Bargeld übergeben hatte, wurde sie aufgefordert, den Safe zu öffnen, woraus der Täter Schmuck in eine mitgebrachte Tasche steckte. Mit den Worten „Mehr Gold!“ forderte er schließlich weitere Beute und versetzte der Frau Faustschläge gegen den Kopf. Die Frau wurde schwer verletzt - mehr dazu in Überfall im Zillertal: Ermittlungen laufen .