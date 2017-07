Schwerverletzt auf Straße - Zeugen gesucht

Die Polizei in Kirchberg sucht dringend Zeugen für einen Vorfall, der sich am Samstag in den frühen Morgenstunden in Kirchberg ereignet hat. Ein Tiroler ist dort schwer verletzt vor einem Lokal gefunden worden und liegt derzeit auf der Intensivmedizin.

Was genau gegen 4.35 Uhr passiert ist, weiß derzeit offenbar niemand. Zu dieser Uhrzeit wurde jedenfalls ein 29-jähriger Tiroler aus dem Bezirk Kitzbühel schwer verletzt vor dem Lokal Fuchslöchl auf der Fahrbahn liegend gefunden. Der Mann wurde zunächst ins Krankenhaus St. Johann und wegen der Schwere seiner Verletzungen dann in die Innsbrucker Klinik eingeliefert. Dort wurde er nach Auskunft der Polizei Kirchberg sofort notoperiert und in künstlichen Tiefschlaf versetzt.

Auch Fremdverschulden möglich

Unklar ist derzeit der Hergang des Geschehens. Fest steht nur, dass der Mann gestürzt ist. Ob aus Eigenverschulden, oder ob er einen Stoß bekommen hat und Fremdverschulden vorliegt, versucht die Polizei Kirchberg nun zu ermitteln und bittet dringend Zeugen, sich zu melden.