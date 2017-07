Raubüberfall Fügen: Verdächtiger festgenommen

Nach einem bewaffneten Raubüberfall auf ein Juweliergeschäft am Freitag hat die Polizei jetzt einen Verdächtigen festgenommen. Die Fahndung nach einem weiteren Täter läuft aber weiter.

Noch am Freitagabend haben die Ermittler einen Bosnier festgenommen, der verdächtigt wird, an dem Überfall beteiligt gewesen zu sein. Laut Aussendung der Polizei am Samstag handelt es sich dabei aber nicht um jenen Mann, der im Juweliergeschäft die Inhaberin mit Faustschlägen auf den Kopf verletzt hatte.

Nach dem unmittelbaren Täter wird nach wie vor gefahndet. Er soll ca. 170cm groß sein, ein rundliches Gesicht und eine Schildkappe getragen haben.

ORF/Schwaninger

Diebesgut im fünstelligen Eurobereich

Gegen 11.45 Uhr betrat der noch gesuchte Mann das Juweliergeschäft und bedrohte die 52-jährige Inhaberin mit einer Faustfeuerwaffe. Anschließend schlug er ihr mehrmals mit der Faust auf den Kopf. Die Frau wurde vom Notarzt ins Krankenhaus Schwaz gebracht. Der unbekannte Täter erbeutete Schmuck im Wert eines fünfstelligen Betrages - mehr dazu in Überfall im Zillertal: Ermittlungen laufen.