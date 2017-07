ÖFB Cup: Sechs Tiroler Vereine mischen mit

Am Freitag startet der ÖFB Cup in die neue Saison. Gleich sechs Tiroler Vereine haben sich dafür qualifiziert. Heimvorteil haben aber nur Kitzbühel und Schwaz. Außerdem verlässt Torjäger Patrick Eler Wacker Innsbruck und wechselt in die zweite französische Liga zu Nancy.

Wacker Innsbruck gastiert am Freitag bei Vorwärts Steyr, einem Verein aus der Regionalliga Mitte. Fast zeitgleich muss Wörgl in Vöcklamarkt antreten.

Dem Gegner die Stirn bieten

Am Samstag trifft die WSG Wattens auswärts auf die steirische Mannschaft Bad Gleichenberg, Kufstein in Salzburg auf Anif. Heimvorteil hat allerdings Westliga-Aufsteiger Kitzbühel. Der empfängt am Samstag um 17.00 Uhr Bundesliga-Aufsteiger LASK. Am Sonntag empfängt dann Schwaz um 16.00 Uhr Österreichs Rekordmeister Rapid unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen.

Die Kitzbühler und die Schwazer sind zwar klare Außenseiter, wollen ihren prominenten Gegnern aber das Leben so schwer wie möglich machen. Gemessen am Leistungsvermögen sollten zumindest drei der sechs Tiroler Vereine die erste Cup-Runde überstehen.

Stürmertausch bei Wacker

Seit Donnerstagabend ist es fix - Wacker Innsbruck muss im Kampf um den Aufstieg in die Fußball-Bundesliga ohne Topstürmer Patrik Eler auskommen. Der Torschützenkönig der vergangenen Erste-Liga-Saison (24 Treffer) wechselt zum französischen Zweitligisten AS Nancy. Die Innsbrucker verpflichten ihrerseits den Slowenen Zlatko Dedic. Der 48-fache Teamspieler soll den Abgang von Eler wettmachen. Dedic war ablösefrei und unterzeichnete einen Einjahresvertrag samt Option.

Wacker steht Elers Zukunft nicht im Weg

„Patrik ist an uns herangetreten und hat um den Wechsel gebeten. Wir haben alles versucht, um ihn in Tirol zu halten, aber Frankreich ist für ihn finanziell und sportlich eine zu große Chance, die wir ihm nicht verwehren wollen“, erklärte Wacker General Manager Alfred Hörtnagl. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart. Der 26-Jährige hatte in seiner Premierensaison bei Wacker voll eingeschlagen und sich deshalb am Ende auch über die Auszeichnung als bester Spieler der Saison freuen dürfen.

Am Freitag in der ersten Runde des Uniqa ÖFB-Cups wird Eler aber noch eingesetzt.

Links: