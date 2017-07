Prozess nach Mord an Eibergstraße

In einem Mordprozeß am Schwurgericht in Innsbruck müssen sich am Mittwoch zwei Angeklagte verantworten. Ein Bekannter soll den Deutschen in Tirol getötet haben, die Ehefrau des Opfers soll davon gewusst haben.

Der Prozess beginnt um neun Uhr im Schwurgerichtssaal am Landesgericht Innsbruck. Er ist bis 21 Uhr anberaumt. Ein Urteil wird noch am Mittwoch erwartet. Die Angeklagten befinden sich in Innsbruck in Untersuchungshaft. Sie müssen im Fall einer Verurteilung mit einer bis zu lebenslangen Freiheitsstrafe rechnen.

Staatsanwalt: Tat war über längere Zeit geplant

Am 6. November wurde das Opfer mit zehn Schüssen auf dem Parkplatz Eiserne Stiege an der Eibergstraße in Söll getötet. Wenige Tage später wurden zwei Tatverdächtige festgenommen: Ein Bekannter des Mannes, ein 28-jähriger Grieche, und die Ehefrau des Opfers. Der Mord an dem 31-jährigen Mann soll von beiden über einen längeren Zeitraum geplant gewesen sein, so die Anklage.

Anfang November soll der Grieche mit dem Opfer nach Tirol gefahren sein unter dem Vorwand ein Paket zuzustellen. An dem Parkplatz an der Eibergstraße hielten die beiden an, um eine Pause zu machen. Dort soll der Angeklagte das Opfer erschossen und die Leiche über die Böschung geworfen haben. Gefunden wurde der Leichnam von einem LKW-Fahrer. Bäume haben den Absturz der Leiche in die nur wenige Meter entfernte Eibergklamm verhindert, sonst wäre die Leiche vermutlich nicht gefunden worden, heißt es bei der Polizei.

Motiv: Hoffnung auf Beziehung?

Als angebliches Motiv gilt Gewalt des Opfers gegen die Ehefrau und die gemeinsame Tochter. Der angeklagte Grieche soll sich auch Hoffnung auf eine Beziehung mit der Witwe gemacht haben. Er ist geständig. Die Ehefrau des Opfers gesteht zu, von dem Plan gewusst und auch zugestimmt zu haben.

