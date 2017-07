Freunde fanden mit Handy-App Vermissten

Zwei Freunde haben in der Nacht auf Freitag im Gschnitztal einen schwer verletzten Paragleiter mit einem Handy orten und finden können. Ein Suchflug und eine Handypeilung der Rettungskräfte waren zuvor erfolglos geblieben.

Der 20-jährige Deutsche, der in Innsbruck wohnt, wurde am späten Donnerstagnachmittag bei der Polizei in Neustift als vermisst gemeldet. Ein Suchflug im Gebiet des Habichts und eine Handypeilung blieben ohne Erfolg. Zwei Freunden des Vermissten gelang es schließlich gegen 3.00 Uhr, das Mobiltelefon über eine Appfunktion zu orten.

Freunde erreichten Verletzten zuerst

Noch bevor ein abermals gestarteter Hubschrauber an der Unfallstelle ankam, konnten die beiden gegen 5.00 Uhr den Schwerverletzten im Gebiet des Serleskamms im Gemeindegebiet von Trins auf einer Seehöhe von 1.700 Metern finden. Der Deutsche wurde mit dem Hubschrauber geborgen und in ein Krankenhaus gebracht.