Kritik an Wohnungskauf von Gschwentner

Hannes Gschwentner, Geschäftsführer der Neuen Heimat Tirol, ist massiver Kritik ausgesetzt. Seine Frau soll von der Neuen Heimat zu marktunüblichen Preisen eine Wohnung gekauft haben, kritisierte Publizist Markus Wilhelm in seinem Internet-Blog.

Es geht um eine 113 Quadratmeter große Penthouse Wohnung mit 76 Quadratmeter großer Dachterrasse in bester Absamer Südwestlage und zwei Tiefgaragenplätzen. Die Frau von Hannes Gschwentner soll dafür knapp 480.000 Euro und damit deutlich weniger als den marktüblichen Preis gezahlt haben, schreibt Publizist Markus Wilhelm auf seiner Internetseite.

Gegenüber ORF Tirol erklärte Hannes Gschwentner, dass es falsch sei, dass die Wohnung zu nicht marktüblichen Preisen gekauft worden sei: „Alle gesetzlichen Bestimmungen und alle moralischen Usancen wurden eingehalten.“

Neue Heimat

Die Wohnung ist eine von vier freifinanzierten Eigentumswohnungen in einer neuen Wohnanlage der Neuen Heimat Tirol in Absam. Laut REMAX Geschäftsführer Arno Wimmer wären für so ein Objekt eher 600.000 Euro Kaufpreis üblich.

NEOS: Wohnung kostet 650.000 Euro am Markt

NEOS forderte deshalb „vollständige Aufklärung“ der Umstände zum Kauf. „Diese Selbstbedienungs-Mentalität in Tirol ist wirklich fürchterlich“, meinte die stellvertretende NEOS-Landessprecherin Julia Seidl in einer Aussendung.

Eine Wohnung in dieser Größe, mit derartiger Freifläche müsste am freien Markt schätzungsweise mit 650.000 Euro bewertet werden, so die NEOS. „Ich möchte wissen, wie man als ehemaliger SPÖ-Politiker, diesen bedeutend geringeren Kaufpreis seinen Wählern als sozial gerechtfertigt verkaufen möchte“, erklärte Seidl.

