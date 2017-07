Mehrere Sabotageakte bei Glungezerbahn

In Tulfes hat es in den letzten Wochen mehrere Versuche gegeben, die dortige Glungezerbahn zu sabotieren. Beim letzten Versuch wurde der mutmaßliche Täter gesehen, allerdings nicht erkannt. Jetzt hofft die Polizei auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Im Juni ist es dem unbekannten Täter drei Mal gelungen, die Bahn in der Nacht so zu manipulieren, dass sie am darauf folgenden Morgen nicht in Betrieb gehen konnte. In den Nächten auf den 10., 13. und 20. Juni beschädigte er dabei Sicherheits- bzw. Betriebseinrichtungen der beiden Sektionen. Es handelt sich jeweils um Sessellifte, die von vielen Wanderern im Sommer genutzt werden um zum beliebten Zirbenweg zu gelangen.

Zoom.Tirol

Beim letzten Versuch beobachtet

Den letzten Sabotageversuch unternahm der Mann - die Polizei geht von ein und demselben Täter aus - während des laufenden Betriebs am 1. Juli. Er versuchte einen Streckenkasten der Sektion II zu manipulieren, wurde dabei aber beobachtet. Ein Liftbediensteter sah den Mann bei einer Kontrollfahrt vom Lift aus und sprach ihn an. Der Unbekannte verschwand daraufhin sofort zu seinem in der Nähe abgestellten Motorrad und flüchtete talwärts.

Der Mann war mit Jeans und dunkelblauer Textiljacke bekleidet. Er trug einen grau gesprenkelten Motocrosshelm mit Skibrille. Beim Motorrad handelte es sich um eine nicht zum Verkehr zugelassene Cross-Maschine „leichterer Bauweise“ in den Farben orange/schwarz/weiß ohne Frontscheinwerfer und Kennzeichen.

Zoom.Tirol

Wer hat den Mann oder das Motorrad gesehen?

Da der Täter nun auch vor Sabotageakten bei laufendem Betrieb nicht mehr zurückschreckt und somit die Sicherheit von Personen zunehmend gefährdet, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Insbesondere Anrainer des Mittelgebirges werden ersucht, Hinweise bezüglich der Person als auch bezüglich des Motorrades bei der Polizei Hall in Tirol bekannt zu geben. Der Täter dürfte mit dem Motorrad in Richtung Tulfes oder Rinn geflüchtet sein und fiel eventuell einem Zeugen oder Anrainer auf.