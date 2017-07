E-Bike-Fahrer nach Unfall reanimiert

Ein 76-jähriger E-Biker ist am Samstag bei einem Unfall im Gemeindegebiet von Wörgl schwer verletzt worden. Der Mann war auf einen bremsenden Pkw aufgefahren. Der 76-Jährige musste an der Unfallstelle reanimiert werden.

Der Mann war mit seinem E-Bike auf der Brixentalstraße in Richtung Hopfgarten gefahren. Als vor ihm ein 24-jähriger Pkw-Lenker seinen Wagen abbremste um in einen Parkplatz einzubiegen, fuhr der 76-jährige Österreicher mit seinem Fahrrad auf den Pkw auf und stürzte auf die Fahrbahn. Nachdem der schwer verletzte Mann an der Unfallstelle reanimiert werden konnte wurde er in das Krankenhaus Kufstein eingeliefert.