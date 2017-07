Wörgl: Betrunkene attackierten Polizisten

Zwei stark alkoholisierte Männer haben am Freitag erst Fahrerflucht begangen und dann bei einem Imbissstand in Wörgl randaliert. Die alarmierten Polizisten wurden von den Männern attackiert, einer der Polizisten erlitt einen Rippenbruch.

Der 21-jährige Tiroler und sein 25-jähriger Beifahrer waren Freitagmittag im Auto auf der Tiroler Bundesstraße in Wörgl unterwegs. Als sie einen Stau umfahren wollten, streifte der Lenker ein vor ihm fahrendes Auto und verließ die Unfallstelle ohne anzuhalten. Die zwei Männer fuhren zu einem Imbissstand in Wörgl weiter, dort randalierten sie. Als die herbeigerufenen Polizisten am Imbissstand eintrafen, wurden sie von den betrunkenen Männern lautstark beschimpft.

Bei Festnahme: Drei Polizisten verletzt

Bei der anschließenden Kontrolle versuchte der 21-Jährige einem Beamten einen Faustschlag ins Gesicht zu versetzen. Auch der 25-Jährige ging auf die Polizisten los. Als die Beamten die Männer festnehmen wollten, versetzte einer der Männer einem Polizisten einen Fußtritt. Der Polizist erlitt dadurch einen Rippenbruch. Zwei weitere Beamte erlitten Prellungen und Abschürfungen. Die zwei Männer wurden wegen Verdacht des Widerstandes gegen die Staatsgewalt, schwerer Körperverletzung, Gefährdung der körperlichen Sicherheit und Übertretungen nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt. Sie befinden sich in Untersuchungshaft.