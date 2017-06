iDM: Mit Wärmepumpen zum Marktführer

Das Unternehmen iDM Energiesysteme in Matrei in Osttirol hat sich zum Marktführer für bestimmte Heizungen entwickelt. Mit Wärmepumpen wird der Umgebung Energie entzogen und ins Haus geleitet. In Österreich und Deutschland ist iDM Marktführer.

Seit 40 Jahren, seit 1977, gibt es das Unternehmen in Matrei in Osttirol. 140 Mitarbeiter produzieren Wärmepumpen, die Häuser mit Umgebungswärme - sei es aus der Luft oder dem Boden - beheizen und mit Warmwasser versorgen. Diese Art der Wärmepumpen sind mittlerweile zum europaweiten Exportschlager geworden.

1997 hat es für iDM wirtschaftlich nicht gut ausgesehen. Der Osttiroler Firma drohte der Konkurs. Manfred Pletzer ist mit seiner Gruppe eingesprungen und hat das Unternehmen auf Vordermann gebracht.

30 Millionen Umsatz

Anfänglich konnte iDM zwei Millionen Euro Umsatz erwirtschaften, inzwischen sind es 30 Millionen im Jahr. Vor allem der norddeutsche Raum sei ausbaufähig, so Geschäftsführer Hans-Jörg Hoheisel.

Das Unternehmen glaubt fest daran, dass Wärmepumpen die Zukunft sind und optimiert seine Produkte weiterhin. Computergesteuert holen sich neue Anlagen etwa den günstigsten Strom vom Netz, um die Wärmepumpen zu betreiben.

