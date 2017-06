So können 100.000 Energie und Geld sparen

Doppelt sparen - nämlich Energie und Geld - mache sich vor allem bei einkommensschwachen Familien und Personen positiv bemerkbar. Davon ist man seitens der Initiative Doppelplus überzeugt. Das doppelte Sparen sei zudem leicht umsetzbar.

Rund 100.000 Personen in Tirol sind armutsgefährdet. Diese Zielgruppe will Doppelplus konkret ansprechen und bietet kostenlos Beratung sowie einen Energiespar-Starterpaket an.

Vom richtigen Lüften bis zur Mobilitätsberatung

Es sind oft Kleinigkeiten im Alltag, die man ändern muss um Energie und damit auch Geld zu sparen. Diese reichen vom abgestimmten Lüften und Heizen, über regionales Konsum-Bewusstsein bis hin zu bewusstem Nützen des öffentlichen Mobilitätsangebots.

Gerade Langzeitarbeitslose, Alleinerziehende oder Menschen mit Migrationshintergrund seien bisher noch zu wenig in das Thema Klimaschutz einbezogen worden, heißt es seitens des Klimabündins Tirol. Diese Menschen könnten mit der richtigen Beratung einerseits Geld sparen, andererseit aber auch zu den ehrgeizigen Klimazielen des Landes Tirol beitragen. das geschätzte Einsparungspotenzial liegt bei rund 350.000 Kilogramm CO2. Das entspricht dem durchschnittlichen Stromverbrauch von 350 Tiroler Haushalten.

Energieberater dringend gesucht

Ziel ist es, dass während der Projektphase bis 2020 über 1.000 Haushalte in Tirol ein Energiecoaching erhalten. Dazu braucht es natürlich auch Berater, die derzeit gesucht und dann im Herbst ausgebildet werden. An drei Wochenenden wird Basiswissen rund um Klimaschutz, Energiesparen sowie Wissenwertes zu Mobilität und Ernährung vermittelt. Die Kurse finden in Imst, Wörgl und Innsbruck statt.

Das Projekt Doppelplus wird übrigens vom Klimabündnis Tirol, der Caritas, Energie Tirol, komm!unity und alpS getragen sowie von der EU gefördert.

