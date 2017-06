Mit Sennerei niedrigem Milchpreis trotzen

In Osttirol haben sich 25 Bauern zu einer Genossenschaft zusammengeschlossen, um eine kleine Sennerei am Eingang zum Innergschlöss zu betreiben. Es ist ihre Antwort auf den niedrigen Milchpreis. Ein weiterer Anlass war die Schließung der Molkerei in Lienz.

Das Gebäude für die Sennerei gab es schon in den 40er Jahren. Im Herbst wurde mit dem Umbau begonnen. Gekostet hat er 450.000 Euro. Nun wurde mit der Produktion von Käse und Milch begonnen. Über den Sommer werden 300.000 Liter Milch verarbeitet und daraus Bergkäse, Graukäse, Schnittkäse und Butter gemacht.

ORF

Mit eigenen Produkten Geld verdienen

„Der eigentliche Grundgedanke war der niedrige Milchpreis, der vor einem Jahr extrem niedrig war. Inzwischen hat er sich ein bisschen erholt. Aber die nächste Talfahrt wird von den Experten schon wieder prognostiziert“, fasst Dietmar Kurzthaler, Obmann der Sennerei-Genossenschaft, die Gründe für die Gründung der Genossenschaft zusammen.

Die Vermarktung der Produkte läuft über den eigenen Verkaufsraum neben der Sennerei, Märkte, Gastronomie und das Internet. Die Bauern wollen schon bald Gewinne erzielen. „Wir hoffen, dass wir es heuer schon wirtschaftlich führen können. Nach unserer Rechnung ist es der Plan, ein positives Betriebsergebnis zu erzielen“, erläutert Kurzthaler.

ORF

Überdies sind mit der Sennerei und dem Verkaufsraum fünf Arbeitsplätze entstanden. Einige Mitarbeiter waren früher in der Molkerei in Lienz beschäftigt.