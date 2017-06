Cobra nimmt Mann nach Messerattacke fest

In Kramsach ist am Freitag ein Streit zwischen zwei Männern eskaliert. Ein Mann wurde mit einem Messer attackiert. Er erlitt Stich- und Schnittverletzungen an der Hand. Die Cobra konnte ihn widerstandslos festnehmen.

Der Beschuldigte verschanzte sich nach der Attacke in seinem Haus in Kramsach. Nachdem die Cobra angerückt war, ließ er sich widerstandslos von den Beamten festnehmen.

ZOOM.Tirol

Der Beschuldigte verschanzte sich nach der Attacke in seinem Haus in Kramsach. Nachdem die Cobra angerückt war, ließ er sich widerstandslos von den Beamten festnehmen.