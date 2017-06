Nach Bleivergiftung Adler wieder in Freiheit

Gelähmt, geschwächt und dem Tode geweiht - so wurden vor mehr als einem halben Jahr zwei Steinadler im Bezirk Reutte entdeckt. Nach intensivmedizinischer Betreuung und monatelanger Reha konnten sie am Samstag wieder in die Freiheit entlassen werden.

Es war ein bewegender Moment für Tierärztin Tanja Isser und Greifvogelflüsterer Mathias Premm, als sie am Samstag im Lechtal die beiden Steinadler aus ihrer Umklammerung der Natur zurück geben durften. Schließlich hatten die beiden monatelang engsten Kontakt mit den mächtigen Greifern.

zurück von weiter

Eine Woche intensivmedizinisch betreut

Ursache für die Lähmung war eine massive Bleivergiftung. „Die Bleiwerte waren bei beiden Tieren um das Zehnfache höher als der toxische Grenzwert“, erinnert sich Isser. Je eine Woche lang mussten die völlig gelähmten Tiere mit Infusionen intensivmedizinisch betreut werden.

Tanja Isser

Das Blei haben die Steinadler mit großer Wahrscheinlichkeit beim Fressen von Aas aufgenommen. Es stammt in der Regel von Munitionsteilen. „Die starke Magensäure des Adlers zersetzt das Blei, welches sich dann im Körper ablagert und dann das Nervensystem angreift“, erklärt die Tierärztin, die auch eine Falkner-Ausbildung absolviert hat. Der Adler kann sich nicht mehr bewegen und würde verhungern.

Langer Weg der Reha und Physiotherapie

Hat der Steinadler nach einer Bleivergiftung den Kampf um Leben und Tod gewonnen, was übrigens nicht selbstverständlich ist, dann ist es noch ein langer Weg zurück in die Freiheit. Tanja Isser bringt die Vögel nach der Intensivversorgung ins Stubaital zu Mathias Premm. Im Greifvogelpark Telfes pflegt er im Jahr bis zu 20 Wildvögel gesund. Für die Steinadler hat er ein spezielles Trainingsprogramm entwickelt.

„Dabei geht es darum, die Muskulatur der Tiere aufzubauen und wieder zu stärken, ähnlich einer Reha bei uns Menschen“, so Premm. Der Experte, der seit seiner Kindheit mit Greifvögeln arbeitet, trainiert den Steinadlern gewisse Übungen an. „Wichtig ist, dass man die Tiere dazu bringt, diese Übungen selbst zu machen, weil man schließlich nicht den ganzen Tag daneben stehen kann“, verrät der Greifvogelflüsterer.

Steinadler wieder frei Wieder in freier Wildbahn sind seit Samstag ein junges Adlermännchen und eine Adlerdame. Nach einer Bleivergiftung waren sie vor Monaten dem Tode geweiht.

Projekt „Bleifreie Munition“ schwierig umzusetzen

Die Kosten für die aufwendige monatelange Therapie der Steinadler tragen Isser und Premm zum großen Teil selbst. Finanzielle Unterstützung kommt vom Tiroler Jägerverband, der gleichzeitig vor drei Jahren auch das Projekt „Bleifreie Munition im Hochgebirge“ initiiert hat. Damals noch euphorisch muss Landesjägermeister Anton Larcher mittlerweile eingestehen, dass der Umstieg auf bleifreie Munition nicht so rasch möglich sein wird.

Eine vom Jägerverband in Auftrag gegebene Untersuchung hat ergeben, dass etliche Gewehre mit bleifreier Munition nicht die notwendige Präzision erreichen. Jetzt allen Jägern vorzuschreiben, ihre Waffen auszutauschen, sei unrealistisch, so Larcher. Er appelliert aber dennoch an seine Jäger umzustellen, dort wo es technisch machbar sei. Denn es gibt sehr wohl auch Gewehre, auch das hat die Studie ergeben, die mit bleifreier Munition präzise Schüsse zulassen.

Harald Weissnicht

Arbeit wird Isser und Premm nicht ausgehen

Solange im Hochgebirge mit bleihaltiger Munition geschossen wird, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass jährlich einige Adler an den Folgen einer Bleivergiftung zu Grunde gehen, sind sich die Experten einig. Glück haben jene Tiere, die gefunden werden und in die Hände von Tanja Isser und Mathias Premm geraten. Denn für sie ist die Chance groß, dass sie wieder genesen und in die Freiheit entlassen werden können.

Stefan Lindner; tirol.ORF.at

Link: