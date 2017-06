Zwei Personen von Ochsen verletzt

Ein Ochse hat am Dienstag in Biberwier (Bezirk Reutte) zwei Personen unbestimmten Grades verletzt. Da das Tier in das Ortszentrum laufen wollte und nicht betäubt werden konnte, musste ihn ein Jäger erschießen.

Der einjährige Ochse brach am Dienstag gegen 19.20 Uhr aus einer Weide in Biberwier aus. Ein 69-jähriger Imster versuchte den Ochsen wieder auf die Weide zu bringen, wurde dabei jedoch von dem Tier attackiert und unbestimmten Grades am linken Arm verletzt. Der Ochse rannte anschließend weiter in Richtung Ortszentrum. Ein 47-jähriger Einheimischer wollte den Ochsen ebenfalls einfangen. Aber auch er wurde von dem Tier attackiert und dabei unbestimmten Grades verletzt.

Anschließend rannte der Ochse weiter ins Ortsgebiet von Biberwier. Da kein Tierarzt anwesend war, der den Ochsen betäuben konnte, wurde das Tier mit Einverständnis des Eigentümers von einem Jäger erschossen.

70-Jährige stirbt nach Kuhattacke

Auf der Kranzhornalm bei Erl (Bezirk Kufstein) kam Mittwochnachmittag eine 70-jährige Frau bei einer Kuhattacke ums Leben. Die Frau hatte mit ihrem Hund ein eingezäuntes Weidestück gequert, in dem zehn Mutterkühe mit ihren acht Kälbern weideten - mehr dazu in 70-Jährige stirbt nach Kuhattacke.