Brandstiftung: Drei Fahrzeuge total zerstört

Nach nächtlichen Autobränden in Münster sucht die Polizei jetzt nach einem Brandstifter. In der Nacht auf Samstag wurden drei Fahrzeuge in Brand gesteckt. Die Feuerwehr konnte die Brände bald löschen.

Mittwochnachts gegen 02:15 Uhr steckte ein noch unbekannter Täter vor einem Wohnhaus in Münster zwei dort abgestellte Pkw in Brand. Das Feuer griff auch noch auf ein drittes Fahrzeug über. Bei allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Münster war mit 18 Mann und drei Fahrzeugen im Einsatz und konnten den Brand rasch löschen. Personen wurden nicht verletzt.

Die Ermittlungen zur Brandstiftung sind noch im Gange.