3.000 Mal Potential zum Weltfußballer

David, Semi, Marco...sie waren alle schon im Brixental - als hoffnungsvolle Nachwuchskicker. Heute sind Alaba, Khedira und Arnautovic weltbekannt. Der Cordial Cup ist seit 20 jahren Sprungbrett für Talente und sorgt gleichzeitig für volle Betten rund um den Wilden Kaiser.



An einer Hotelbar in Kirchberg hatte Hans Grübler 1998 die Idee zu einem internationalen Nachwuchsfußballturnier. Damals nahmen 16 Mannschaften am Cordial Cup teil. 20 Jahre später sind es 146 Teams, die in den Altersklassen U11, U13 und U15 um die begehrte Trophäe spielen. Parallel dazu wird heuer zum achten Mal der Girls Cup mit 20 Mädchen-Mannschaften ausgetragen - alle 3.000 Nachwuchstalente

unter Beobachtung zahlreicher Scouts europäischer Top-Clubs.

Cordial Cup

Alaba, Khedira, Arnautovic und Co.

In ihren Jugendjahren haben mit David Alaba, Sami Khedira, Marko Arnautovic und Thomas Müller bereits zahlreiche Championsleague- und Nationalteam-Stars beim Cordial Cup aufgespielt. Unter den Mannschaften sind auch heuer wieder namhafte Clubs wie der FC Bayern München, Red Bull Salzburg oder erstmals zum 20 Jahr Jubiläum der FC Barcelona, der FC Liverpool sowie der FC Chelsea. Mit dem SC Kirchberg, der Spielgemeinschaft Mieming Obsteig, dem FC Wacker Innsbruck und der TFV Auswahl ist auch der Tiroler Fußballnachwuchs zahlreich vertreten.

Cordial Cup

Cordial Cup bringt 20.000 Nächtigungen

Für den Tourismus in der Region Kitzbühler Alpen ist der Cordial Cup Gold wert, sagt Tourismusverbandsobmann Max Salcher. Rund 100 Hotels sind voll. Von Freitag bis Montag werden bis zu 8.000 Nachwuchstalente, Trainer, Betreuer und Begleitpersonen erwartet. „Wir rechnen mit mehr als 20.000 Nächtigungen und einer Wertschöpfung von mehreren Millionen Euros“, freut sich Salcher.

Eröffnung im Gründerort

In Kirchberg, wo die Idee zum Cordial Cup vor 20 Jahren geboren wurde, findet am Freitagabend um 19.30 die Eröffnungsfeier statt. Die Matches werden auf elf Plätzen in den umliegenden Gemeinden von Going über St. Johann über Söll und Westendorf ausgetragen. Die Finalpartien gehen am Sonntag ab 15.30 in Kirchberg über die Bühne. Der Finalsonntag können Interessierte via Livestream im Internet mitverfolgen.

Link:

Livestream Finalpartien