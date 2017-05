Unwetter hielten Feuerwehren auf Trab

Blitzschlag hat am Dienstag zwei Waldbrände verursacht. Ein Brand entstand am Hefferthorn bei Erpfendorf im Bezirk Kitzbühel, ein weiterer bei Jenbach im Bezirk Schwaz. Auch starker Regen führte zu mehreren Feuerwehreinsätzen.

Am Seefelder Plateau regnete es am extrem stark. Fast 50 Millimeter Niederschlag prasselten innerhalb einer Stunde auf Seefeld nieder. Etwa 30 Einsätze verzeichnete deshalb die Leitstelle Tirol dort wegen Wasser in Kellern und auf Baustellen.

zeitungsfoto.at

Ein Waldbrand nach einem Blitzschlag beschäftigte am Abend die Feuerwehren in Erpfendorf. Dort brannte es in unwegsamem Gelände etwa 500 Meter unterhalb des Hefferthorns. Im Einsatz standen die Feuerwehren Erpfendorf, Kössen, Kirchberg und Brixen im Thale. Auch ein Hubschrauber war im Einsatz. Gegen 21.30 Uhr war der Brand gelöscht.

ZOOM.Tirol

Waldbrand auch in Jenbach

Am späten Nachmittag gab es einen weiteren Waldbrand in Jenbach. Das Feuer breitete sich auf einer Fläche von etwa 300 Quadratmetern aus. Auch dort standen mehrere Feuerwehren im Einsatz.