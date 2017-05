Tiroler fährt zum härtesten Radrennen der Welt

Der Ötztaler Patric Grüner ist am Montag zum „Race across Ameria“ aufgebrochen. 4.800 Kilometer quer durch die USA stehen ihm bevor. Die Teilnahme an diesem Radrennen ist sein Lebenstraum. Er will auf Anhieb mit den Besten mithalten.

Als Jugendlicher hat Grüner bei normalen Straßenradrennen teilgenommen. Bald war ihm klar, dass ihm die langen Distanzen besonders liegen. Schließlich hat er das „Race across Austria“ über 2.200 Kilometer drei Mal auf Platz 2 beendet. Mit der Teilnahme beim „Race across America“ warten auf Österreichs besten Extremradsportler die ultimative Herausforderung in den USA. Sechs bis sieben Jahre haben die Vorarbeiten gedauert.

Unglaubliche Höhenunterschiede und Wetterextreme

Patric Grüner weiß, was bei dem Rennen auf ihn zukommen wird. „Eine riesen Herausforderung“, sagt er. „Wenn wir aus der Wüste herauskommen, geht’s gleich in die Rocky Mountains. Wir fahren von minus 85 Meter Seehöhe auf 3.500 Meter. Dort kann es regnen und schneinen, in der Wüste 50 Grad haben“, beschreibt Grüner die Herausforderungen.

ORF

Eine Stunde Schlaf pro Tag

Auf Schlaf wird Grüner bei seinen 4.800 Kilometern durch die USA weitgehend verzichten müssen. Die erste Nacht werde überhaupt durchgefahren, sagt er. „Wir haben es so geplant: Am Tag eine Stunde Schlaf, das wäre mein Vorhaben, ob wir das umsetzen, ist eine andere Geschichte.“

Dafür wird umso mehr gegessen und getrunken. Zehn Liter Flüssigkeit und 12.000 Kalorien braucht sein Körper.

ORF

Top Platzierung angestrebt

Sein Ziel bei der ersten Teilnahme ist ambitioniert. „Als Leistungssportler möchte man gewinnen. Das ist aber kein Wunschkonzert in Amerika. Ich wäre mit einem Top drei Platz oder auch Top fünf Platz total happy. Das wär schon mein Ziel“, meint er.

Der Start ist am 13. Juni in Oceanside in Kalifornien. Bis dahin bereitet sich Grüner auf die größte sportliche Herausforderung seines Lebens in den USA vor.