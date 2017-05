Rekordwinter für Innsbruck Tourismus

Die Touristiker aus Innsbruck und den umliegenden Ferienorten können sich nach der abgelaufenen Wintersaison über das beste Ergebnis aller Zeiten freuen. Die Zahl der Nächtigungen stieg im Jahresvergleich um zwei Prozent.

Von November bis April wurden in Innsbruck und seinen Feriendörfern rund 1,5 Millionen Nächtigungen verzeichnet. Gerade im April konnte die Region besonders punkten, nicht nur in den klassischen Skidestinationen wie dem Kühtai, sondern auch in der Landeshauptstadt selbst, etwa mit der Tour of the Alps oder der Interalpin-Messe. Die Zahl der Ankünfte stieg um fünf Prozent, die Zahl der Nächigungen legte um zwei Prozent zu.

Allein aus dem heuer besonders beworbenen Markt Deutschland kamen über 70.000 Gäste mehr als im Vorjahr. Erfreulich ist auch die Entwicklung aus weiter entfernten Regionen: China mit einem Plus von 19 Prozent und die USA mit knapp zwölf Prozent.

Ikiwaner/http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de

Filmproduktion als „Lotto-Sechser“ für Innsbruck

Dank großer Filmproduktionen konnte Innsbruck auch ganz besonders am indischen Markt punkten und eine große Zahl indischer Gäste nach Tirol locken. So spielte Innsbruck Innsbruck beispielsweise im Vorjahr die Hauptrolle in einer indischen Fernsehserie.

Innsbruck Tourismus

Die Filmcrew drehte in Innsbruck für die Serie „Immigrants“. Die Geschäftsführerin von Innsbruck Tourismus sprach von einem „Lotto-Sechser“ für Innsbruck - mehr dazu in Hauptrolle für Innsbruck in indischer TV-Serie.