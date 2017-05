Nach Leichenfund: Natürliche Todesursache

Nach dem Fund von zwei weiblichen Leichen in einer Wohnung in Innsbruck gehen die Ermittler am Freitag von einem natürlichen Sterbegeschehen aus. „Die Obduktion lieferte keine Hinweise auf Fremdverschulden“, sagte Chefermittler Walter Pupp.

Bei den beiden Toten handle es sich - wie vermutet - um die beiden Wohnungsinhaberinnen. Die 88-jährige Mutter soll mit ihrer 67-jährigen Tochter sehr zurückgezogen gelebt haben. Donnerstagnachmittag waren in der Wohnanlage im Mariahilfpark die beiden Leichen entdeckt worden. Nachbarn hatten starken Verwesungsgeruch wahrgenommen und die Polizei alarmiert - mehr dazu in Zwei Leichen in Innsbrucker Wohnung entdeckt.

zeitungsfoto.at

Mehrere Wochen in Wohnung gelegen

Die beiden Leichen dürften mehrere Wochen in der Wohnung gelegen sein, so Pupp. Der Verwesungsgrad sei daher dementsprechend fortgeschritten. Zudem habe die Obduktion ergeben, dass die beiden mit einem zeitlichen Abstand starben. Ein toxikologisches Gutachten sei aber noch ausständig, erklärte der LKA-Chef: „Das kann ein paar Wochen dauern, bis die Ergebnisse vorliegen“.