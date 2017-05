Brand in Einfamilienhaus in Rum

In einem Einfamilienhaus in der Dörferstraße in Rum bei Innsbruck hat es Dienstagfrüh gegen 5.20 Uhr zu brennen begonnen. Zum Zeitpunkt des Brandes befand sich eine Frau im Haus. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt.

Laut Feuerwehrkommandant Daniel Winkler konnte sich die Frau noch rechtzeitig auf den Balkon retten.Von dort konnte sie unverletzt geborgen werden. Ein Feuerwehrmann der Feuerwehr Rum erlitt bei dem Einsatz eine Fußverletzung und musste in die Innsbrucker Klinik gebracht werden.

Über die Brandursache ist noch nichts bekannt. Wegen des Einsatzes war die Dörferstraße vorübergehend gesperrt, sie ist mittlerweile wieder frei.