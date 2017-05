Tauchunfall am Achensee

Ein 27-jähriger Taucher hat am Sonntag am Achensee Schwierigkeiten beim Tauchen bekommen. Aus einer Tiefe von etwa 30 Metern stieg er zu schnell auf und musste an Land von der Wasserrettung versorgt werden.

Der 27-jährige Einheimische unternahm am Sonntagnachmittag mit drei weiteren Personen am Achensee einen Tauchgang. In einer Tiefe von etwa 30 Metern bekam der 27-Jährige Schwierigkeiten und führte daraufhin einen Notaufstieg ohne Dekompressionspause durch. Das heißt, er tauschte zu schnell auf.

Zu Druckkammer für Tauchunfälle geflogen

Am Ufer konnte ihn ein Mitarbeiter der Wasserrettung zu Hilfe kommen und versorgte ihn mit Sauerstoff. Vorsorglich wurde der 27-Jährige in die Klinik nach Murnau geflogen, wo sich die nächste Druckkammer für Tauchunfälle befindet.