Immer noch kein Brand aus am Hechenberg

Der Waldbrand am Hechenberg bei Innsbruck ist immer noch nicht ganz gelöscht. Die Regenfälle am Abend und in der Nacht auf Samstag löschten zwar die Flammen, nun müssen Glutnester im Boden ausgegraben und gelöscht werden.

Der Regen half den Einsatzkräften bei ihrer Arbeit am Hechenberg. Allerdings vermuten die Einsatzkräfte nach wie vor Glutnester im Boden, diese müssen ausgegraben und gelöscht werden, sagt Einsatzleiter Helmut Hager von der Berufsfeuerwehr Innsbruck.

Am Morgen brachen 40 Feuerwehrleute mit Bergrettern zu Fuß Richtung Berg auf, da Hubschrauber wetterbedingt nicht fliegen konnten.

Brand durch Zigarette ausgelöst

Der Brand war am Donnerstag ausgebrochen, als ein junges Pärchen, das am Berg spazieren war, eine Zigarette ausdrücken wollte. Die Glut entzündete dann das Gras. Durch den Wind und den ausbleibenden Regen breitete sich das Feuer über die Nachtstunden auf eine Fläche von ca. 5.000 Quadratmetern aus - mehr dazu in Innsbruck: Löscharbeiten dauern an.

Der Brand beschädigte keine Gebäude, es wurden auch keine Personen verletzt.