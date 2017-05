Tiroler lehnen Zwölfstundentag überwiegend ab

Der von der Wirtschaft geforderte „Zwölfstundentag“ ist am Freitag Hauptthema bei der Vollversammlung der Arbeiterkammer Tirol. In der jüngsten Umfrage der AK geben 69 Prozent der Befragten an, die Belastungen am Arbeitsplatz seien „groß genug“.

Aus einem aktuellen Stimmungsbarometer der AK Tirol geht hervor, dass 69 Prozent der befragten Tiroler Arbeitnehmer finden, dass die Belastungen am Arbeitsplatz jetzt schon groß genug sind. 77 Prozent meinen, eine Ausweitung der Arbeitszeit „kann ich mir nur in Ausnahmefällen vorstellen“, und nur wenn die Überstundenbezahlung und die Rahmenbedingungen passen. 72 Prozent der Befragten sagen, ohne klare gesetzliche Regelungen würden die Arbeitnehmer auf der Strecke bleiben.

ORF

Tiroler wollen nicht mehr arbeiten

77 Prozent der Befragten können sich zwar eine Ausweitung der Arbeitszeit vorstellen, allerdings nur, wenn die Rahmenbedingungen passen. 55 Prozent sehen im Ruf nach mehr Flexibilität ein Arbeiten auf Abruf bei gleichzeitig weniger Bezahlung.

Die Forderung der Wirtschaft, die Arbeitszeit auf zwölf Stunden auszudehnen, werde von den Tiroler Arbeitnehmern „mit überwältigender Mehrheit“ abgelehnt, so AK-Präsident Erwin Zangerl. Zudem würden laut AK-Umfrage schon jetzt bei 20 Prozent der befragten Arbeitnehmer die Überstunden nicht korrekt abgerechnet werden.

Mögliche Einigung aller Fraktionen

AK-Präsident Erwin Zangerl sieht die Umfrageergebnisse als klaren Auftrag, die „Interessen der Arbeitnehmer zu schützen“. Alle vier Fraktionen in der AK haben zur Vollversammlung Anträge zur Arbeitszeitflexibilisierung eingebracht. Die Grünen fordern außerdem eine Stellungnahme der AK zum Thema ein.

