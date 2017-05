Tote Person in Sölden geborgen

Der Hubschrauber des Innenministeriums hat am Sonntag nachmittag in Sölden eine tote Person geborgen. Die Identität der oder des Toten ist noch nicht geklärt. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion an.

Bergrettungsleute haben die Leiche am Sonntag nachmittag rein zufällig entdeckt, als sie bei einer Wanderung im Bereich Granstein unterwegs waren. Der Hubschrauber des Innenministeriums konnte die tote Person dann bergen und ins Tal fliegen.

ZOOM.Tirol

Identität unklar

Nähere Details sind noch nicht bekannt. Bislang ist es laut Alpinpolizei auch noch völlig unklar, um wen es sich bei dem oder der Toten handelt. Die Staatsanwaltschaft Innsbruck ordnete eine Obduktion an. Wann diese durchgeführt wird, steht noch nicht fest.