Mit Pkw 15 Meter in Isel abgestürzt

Einen 15-Meter-Absturz mit dem Auto in die Isel hat ein 24-jähriger Autolenker in der Nacht auf Sonntag ohne schwere Verletzungen überlebt. Dabei hatte der Vorarlberger Glück, dass der Fluss derzeit nicht so viel Wasser führt.

Gegen dreiviertel Elf in der Nacht geriet der 24-Jährige mit seinem Auto auf der regennassen Felbertauern Straße bei Huben ins Schleudern. Der Wagen prallte gegen eine Brückenmauer und stürzte dann 15 Meter über eine steile Böschung in die Isel ab. Auf dem Dach kam das Auto im Wasser zu liegen.

Brunner Images

Der Vorarlberger konnte noch selbst aus dem Wrack klettern und musste im Flussbett ausharren, bis Helfer ihn aus dem Abgrund bergen konnten. Bis auf Rissquetschwunden und eine Unterkühlung blieb er unverletzt.

Brunner Images

Es war viel Glück dabei, hieß es bei der Polizei - mit mehr Wasser im Fluss hätte der Unfall auch ganz anders ausgehen können. Der Autolenker wurde trotzdem mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht. Am Wagen entstand Totalschaden.