Tödlicher Brand in Telfs

Ein Mann ist Samstagfrüh bei einem Wohnungsbrand in Telfs ums Leben gekommen. Der Brand brach gegen 3 Uhr morgens in einer Wohnung aus. Eine Nachbarin bemerkte den Rauch und schlug Alarm. Für den Mann kam aber jede Hilfe zu spät.

Das Feuer brach in der Nacht auf Samstag in einer Wohnung eines Mehrparteien-Hauses aus. Eine Nachbarin bemerkte den Rauch und schlug Alarm. Bei der Ankunft erfuhr die Feuerwehr, dass sich in der Wohnung ein Mann befand. Der Atemschutztrupp durchsuchte daraufhin sofort die Wohnung, der Mann konnte aber nur mehr tot geborgen werden. Der Brand dürfte im Bereich einer Schlafcouch ausgebrochen sein.

Bei dem Brand handelte es sich um einen Schwelbrand, erklärte Feuerwehrkommandant Franz Heißenberger. Dadurch entstanden tödliche Rauchgase. Die Brandursache wird derzeit noch ermittelt. Andere Bewohner des Hauses waren laut Feuerwehr nicht gefährdet.